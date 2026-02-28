İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hamaney ve Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayatta

Orta Doğu yeni bir savaşa uyandı.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmazlığı konusunda müzakereler devam ederken bir anda silahlar çekildi.

İsrail ve ABD koordinesinde İran'a yönelik öncü bir saldırı başlatıldı.

Saldırılarda İran'ın üst düzey isimleri hedef alınırken İran da misilleme saldırısı başlattı.

SAVAŞ İÇİN 'GAYRİMEŞRU' DEDİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli NBC News'e konuştu.

Arakçi, açıklamasında başlatılan savaşın gayrimeşru olduğunu savundu.

"HAMANEY BİLDİĞİM KADARIYLA HAYATTA"

İsrailli güvenlik yetkilileri İran lideri Hamaney’e düzenlenen suikast girişiminin başarılı olduğu savunurken Arakçi, bu iddialar hakkında konuştu.

İranlı diplomat "Hamaney ve Pezeşkiyan ise bildiğim kadarıyla hayatta." dedi.

"OTURUP ÖYLECE İZLEYEMEYİZ"

Yapılan müdahaleye misliyle karşılık vereceklerini belirten Arakçi, "Onların bize saldırmasını öylece oturup izleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, Trump'ın anketlerde düşen oy oranları nedeniyle böyle bir karar almış olabileceği belirtti.

"NEDENİNİ ANLAYAMIYORUM"

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu, geçtiğimiz günlerde Cenevre'de yapılmıştı.

Dördüncü tur için Viyana işaret edilirken askeri müdahalenin gelmesi, Arakçi tarafından "ABD yönetiminin müzakerelere başlayıp, tam ortasında karşı tarafa saldırmasının nedenini anlamıyorum." sözleriyle yorumlandı.