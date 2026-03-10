Dışişleri Bakanı Arakçi: Mücteba Hamaney'in liderliği, istikrar mesajı veriyor

İsrail, ABD desteği ile 11 gündür İran'a saldırılarını sürdürürken tüm dünyanın gözü savaş sürecinde.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından oğlu Mücteba Hamaney yeni lider olarak seçildi. Böylece Mücteba Hamaney İran’daki siyasi sistemin en güçlü makamının başına geçmiş oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Washington yönetimiyle yeni müzakere ihtimali ve İran’daki son gelişmeleri değerlendirirken bu değişimin mesajı hakkında bilgi verdi.

"MÜCTEBA HAMANEY'İN GÖREVE GELMESİ BİR TÜR İSTİKRAR MESAJI"

Mücteba Hamaney'in göreve gelmesinin hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdiğini vurgulayan Arakçi, “Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek.” diye konuştu.

Arakçi, şubat ayında Tahran-Washington yetkilileri arasındaki müzakerelerde, "Amerikalıların saldırı niyetlerinin olmadığını" söylediklerini belirterek, buna rağmen ABD'nin ülkesinde saldırdığını bildirdi.

"AMERİKALILARLA YENİDEN MÜZAKERE ETME MESELESİNİN MASADA OLACAĞINI SANMIYORUM"

Arakçi, ABD ile görüşmenin artık gündemlerinde olmayacağını düşündüğünü kaydederek, “Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla yeniden müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var.” ifadelerini kullandı.

“ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARI YASA DIŞI”

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten korktuğunu dile getirdi. Arakçi, “Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz.” açıklamasında bulundu.

"İRAN SADECE KENDİSİNİ SAVUNDU"

ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını "tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendiren Arakçi, buna karşı İran'ın "sadece kendini savunduğunun" altını çizdi.

"ABD ÜSTLERİNE SALDIRMAKTAN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ"

Arakçi, “Bölgedeki herkese, 'ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına, varlıklarına saldırmak zorunda kalacağımızı ve bunun sonucunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını' zaten söyledik. Bu, ABD'nin bize karşı saldırganlığının bir sonucudur. Bundan biz sorumlu değiliz.” dedi.