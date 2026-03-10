Lübnan'da 83 çocuk öldürüldü

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar sonucu masumlar hayatını kaybederken pazartesi günü UNICEF'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Lübnan genelinde çocukların öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca son 28 ayda Lübnan'da 329 çocuğun öldüğü ve bin 632 çocuğun yaralandığı bilgisine yer verildi.

"ÇATIŞMALARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE AĞIR BİR BEDELİ VAR"

Bu rakamların sarsıcı olduğunu vurgulayan ajans, verilerin çatışmanın çocuklar üzerindeki ağır bedelinin açık bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Lübnan genelindeki kitlesel yerinden edilmelerin, yaklaşık 200 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 700 bin kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı, bu durumun daha önceki gerilimlerde yerinden edilen on binlerce kişiye eklendiği kaydedildi.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

UNICEF, tüm taraflara okullar ve sığınaklar dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Açıklama, durumun yatıştırılması ve çocukların daha fazla zarar görmesinin önlenmesi için acil çaba sarf edilmesi gerektiği vurgusuyla sona erdi.