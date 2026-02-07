İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail eleştirisi: Uluslararası hukuku zayıflatıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17’inci Aljazeera Forumu’nda konuştu.

İsrail’in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarı olumsuz yönde etkileyerek güvensiz bir ortam meydana getirdiğini söyleyen Erakçi, “Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır.” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN YAYILIMCI PLANI ÇEVRE ÜLKELERİNE ZARAR VERİYOR"

Tel Aviv yönetiminin Filistin'deki soykırımına dikkati çeken Erakçi, giriştiği her eylemin cezasız kalacağını ve uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bilen İsrail’in yayılmacı planı için çevre ülkelerin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal olarak zayıflatıldığını da dile getirdi.

"BU GERÇEĞİ AÇIKÇA SÖYLEMELİYİZ"

"İsrail'e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır. Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz" diyen Erakçi, İsrail’e karşı askeri ve ticari alanda yaptırım uygulanması gerektiğini ve somut adımlar atılmasını istedi.