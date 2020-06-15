İran Dışişleri Bakanı Zarif: Verimli kararlar aldık

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter paylaşımında, İstanbul temaslarının yapıcı geçtiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkilerle yaptığı görüşmelerin yapıcı ve verimli geçtiğini belirtti.

"GÖRÜŞMELER YAPICIYDI."

Zarif, Çavuşoğlu ile İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da dostum Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkilerle yapıcı görüşmeler yaptık. İkili iş birliği, ayrıca bölgesel ve küresel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduk. Verimli kararlar aldık." ifadelerini kullandı.

"SONRAKİ DURAK MOSKOVA"

Yakın istişarelerin önemine işaret eden Zarif, "Bir sonraki durak Moskova. Komşularımız bizim için daima önceliklidir." tespitinde bulundu.