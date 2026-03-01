İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarının bilançosu açıklandı: 1 ölü, 121 yaralı

Orta Doğu'da gerilim üst seviyede..

İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı.

BİLANÇO AÇIKLANDI

İsrail Magen David Adom (MDA) ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran saldırılarında 50’li yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği, en az 121 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ölüm vakasının Tel Aviv’i hedef alan bir füze saldırı sonucu yaşandığı aktarılırken, bu saldırıda 27 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail basını İran füzeleri ve insansız hava araçlarının çoğunun engellendiğini duyururken, bazılarının Tel Aviv ve Kudüs'ün batısındaki Beit Şemeş şehrine ulaşmayı başardığını aktardı.

Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalkilya şehri yakınlarına şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.

ABD ile İran arasında ipler gerilmiş, gözler bu iki ülkeye çevrilmişti.

Bu iki ülke arasında çatışmaların yaşanacağı düşünülürken, dün sabah saatlerinde gelen son dakika dengeleri değiştirdi.

İSRAİL, İRAN'A SALDIRDI

İran'da sabah saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyulurken İsrail'den savaşın fitilini ateşleyen açıklama gelmişti.

BİRÇOK BÖLGE HEDEF ALINDI

İran basını: "İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı" dedi.

SİREN SESLERİ

Reuters'a konuşan tanıklar ise Kudüs'te siren sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail ordusu ise sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı.

Ayrıca halktan evden çalışmaları ve toplanmamaları da istendi.

