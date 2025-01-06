İran duyurdu: Yeni hava savunma sistemleri test edilecek

İHA

İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Kadir Rahimzade'den dikkat çeken açıklama geldi..

Rahimzade, Devrim Muhafızları Ordusu ile İran Silahlı Kuvvetleri’nin ortaklaşa geniş kapsamlı hava savunma tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı.

Bu kapsamda İran'ın yeni hava savunma tatbikatına başlayacağı öğrenildi.

"BU SİSTEMLERİN İŞLEVSELLİĞİ DE DEĞERLENDİRİLECEK"

Tatbikatın önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Rahimzade, söz konusu tatbikatta yeni hava savunma sisteminin de test edileceğini ifade ederek “Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait yeni hava savunma sistemleri ülkedeki bazı hassas merkezlere konuşlandırıldı. Söz konusu tatbikat sırasında bu sistemlerin işlevselliği de değerlendirilecek” dedi.

Tatbikatın sadece belirli bir kısmının kamuoyuyla paylaşılacağını vurgulayan Rahimzade, devamında şu ifadelerde bulundu:

Geçtiğimiz yıl boyunca personelin aldığı eğitimlerin gözden geçirilmesi, düşman hareketlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ülkenin hava savunma ihtiyaçları doğrultusunda atılan adımlar tatbikatının temelini oluşturacak.

FÜZE ATEŞLEME İDDİASI

Öte yandan dün gece İran’ın güneybatısında füze ateşlendiği iddia edildi.

İran hava sahasında görülen füzelerin bir tatbikat kapsamında ateşlendiği öne sürülürken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.