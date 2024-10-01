İran füzeleri İsrail’i vurdu: İsrail askerleri siper alırken görüntülendi İsrail'in birçok bölgesini hedef alan İran'ın füze saldırıları sonrası, İsrail askerlerinin siper alırken tedirgin anları, kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi

İran'dan İsrail'e yönelik geniş çaplı füze saldırısı gerçekleştirildi.

Kudüs ve Tel Aviv'de patlama sesleri ile birlikte sirenler çalarken, birçok bölgeye füze isabet ettiğine dair bilgiler geliyor.

İsrail ordusu, İran tarafından çok sayıda füzenin ateşlendiğini belirtti.

İSRAİL ASKERLERİNİN SİPER ALDIĞI ANLAR

Ateşlenen füzelerin ardından Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından, İsrail askerlerinin yere kapanarak siper aldıkları görüntülendi.

Videoda askerlerin tedirgin halleri dikkat çekti.