Haber Merkezi

İran'dan İsrail'e yönelik geniş çaplı gerçekleştirildi.

Kudüs ve Tel Aviv'de patlama sesleri ile birlikte sirenler çalarken, birçok bölgeye füze isabet ettiğine dair bilgiler geliyor.

İsrail ordusu, İran tarafından çok sayıda füzenin ateşlendiğini belirtti.

İSRAİL ASKERLERİNİN SİPER ALDIĞI ANLAR

Ateşlenen füzelerin ardından Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından, İsrail askerlerinin yere kapanarak siper aldıkları görüntülendi.

Videoda askerlerin tedirgin halleri dikkat çekti.

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Fatih Yıldırım
Editör