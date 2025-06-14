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Haber Merkezi

İsrail, İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenliyor.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İRAN'DAN KARŞI SALDIRI

İran devlet televizyonu, İran'ı saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

İSRAİL'DE BİR BİNA YIKILDI

İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi.

Tel Aviv ve Hayfa şehirlerinde patlamalar yaşandığı bildirildi.

İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı binaya isabet ettiğini, ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

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