Haber Merkezi
İsrail ile İran arasındaki saldırılar giderek şiddetleniyor.
İran'ın başkenti Tahran'ın Şehran semtinde bir petrol deposu vuruldu.
Bölgeden yoğun duman yükseldi.
"TAHRAN YANIYOR"
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Tahran'da düzenlediği saldırılara işaret etti.
Daha önce İran'a misillemelerini sürdürmesi halinde 'Tahran'ın yanacağı' tehdidinde bulunan Katz, saldırının ardından, "Tahran yanıyor" paylaşımı yaptı.
Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle durum değerlendirme toplantısı yapmış, İran'ın misillemelerine ilişkin, "(İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail'e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak" tehdidinde bulunmuştu.
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