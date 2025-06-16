İran, İsrail'e İHA ve füze saldırısı başlattı

İHA

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri yetkililerini hedef alan saldırılarına, Tahran’dan sert karşılık geldi. İran devlet televizyonunun duyurusuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu ile İran ordusuna bağlı birlikler, İsrail’e yönelik geniş çaplı bir füze ve kamikaze İHA operasyonu başlattı.

İSRAİLLİLER SIĞINAKLARA İNDİ

İsrail ordusu, saldırılar başlamadan önce sivillere sığınakları gitmeleri konusunda uyarılar yapmış, ülke genelinde sirenler çalınmıştı.

İSRAİL'İN BAŞLATTIĞI 13 HAZİRAN SAVAŞI

Çatışmaların fitilini ateşleyen İsrail saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı, birçok üst düzey subay ve 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirirken, sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran’ın balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki tırmanan kriz uluslararası kamuoyunda da yankı buldu. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in saldırgan tutumunu sert şekilde kınadı.