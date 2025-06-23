İran Katar'daki ABD üssünü vurdu: Tahran'da kutlamalar yapıldı

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yaptığı saldırıyla başlayan savaşa ABD de dahil oldu..

İran'daki nükleer tesisleri vuran ABD'ye misilleme yapan İran, bugün ABD'nin en büyük askeri tesisi olan Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füzelerle saldırdı..

Saldırı Tahran'da büyük bir coşkuyla karşılandı..

ARAÇ KONVOYLARI OLUŞTU

Şehir merkezinde ve ana caddelerde araç konvoyları oluşurken vatandaşların korna çaldığı, bayrak salladığı ve zafer işaretleri yaptığı görüldü.

MARŞLAR SÖYLENDİ, SLOGANLAR ATILDI

Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, bazı araçlardan dev hoparlörlerle marşlar ve sloganlar yükseldi.

İran, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.