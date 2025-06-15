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Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki saldırılar giderek şiddetleniyor.

İran'ın misilleme saldırısıyla İsrail, yoğun bir füze saldırısı altında...

Tel Aviv ve Hayfa şehirlerinde çok büyük patlama sesleri duyulduğu ifade ediliyor.

HAMANEY: ÇARESİZ KALACAKSINIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, İbranice ve Farsça, "Çaresiz kalacaksınız" mesajını paylaştı.

Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda İran'dan İsrail'e fırlatılan ve Tel Aviv'deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.