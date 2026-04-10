İran: Lübnan’a saldırılar devam ederse karşılık vereceğiz

ABD ve İran arasında ateşkes sağlansa da İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ediyor.

Bu durum, ateşkes kararını adeta pamuk ipliğine bağlıyor.

İran basınına göre ise İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan İsrail'e tehdit gecikmedi.

Karargahtan Lübnan’a yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı.

"KARŞILIK VERİRİZ"

Bildiride, “Lübnan ve Hizbullah’a saldırılar devam ederse ezici ve pişman edici bir karşılık vereceğiz.” ifadeleri yer alırken, ateşkes sürecine ilişkin, “40 günlük savaşta olduğu gibi yine teyakkuzdayız.” denildi.

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı ayrıca, Hürmüz Boğazı ile ilgili de, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.

ABD VE İRAN ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın açıklamasının aksine İran'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin, Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.