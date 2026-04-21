İran Meclis Başkanı: Savaşla neyi büyük yapacaklar, Epsteinokrasiyi mi

ABD ile İran arasında çıkmaz sokak...

İki ülke arasında imzalanan ateşkesin bitmesine sayılı günler kalırken müzakere süreci tıkandı.

Taraflar Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ilk görüşmeden sonuç alamazken ikinci görüşmenin ne zaman olacağı ise belirsizliğini koruyor.

KALİBAF'DAN YENİ AÇIKLAMA

Müzakerelerin bir sonraki turunun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği gizemini korurken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetimini tiye alan bir açıklama yaptı.

Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Amerika’yı yeniden büyük yap" sloganına ve kız çocuklarına yönelik istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in çeşitli ABD’li yetkililerle ilişkilerine atıfta bulundu.

EPSTEİN GÖNDERMESİ

İran'ın yönetim mekanizmasının en önemli isimlerinden biri olan Kalibaf, "Savaşla neyi büyük yapacaklar?

Enflasyonu mu, pahalılığı mı, oligarkları mı, ‘Epsteinokrasi’yi mi?" dedi.

YENİ ÇATIŞMA SÜRECİNE HAZIRLIK

ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşma sağlanaması halinde İran'ı öncekinden daha sert vuracaklarını söylüyor.

Öte yandan İran, cephesinin de yer altında tutulan füze ve İHA kapasitesini artırma hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.