İran Meclis Başkanı'ndan Lübnan açıklaması: Bu ateşkese ihtiyatla yaklaşacağız

Orta Doğu'da üst üste iki ateşkes...

ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkes anlaşmasının ardından İsrail ile Lübnan da bir ateşkes konusunda el sıkıştı.

Söz konusu ateşkesin süresinin 10 gün olduğu belirtilirken söz konusu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"HİZBULLAH'IN DİRENİŞİ SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkese ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece de ifade ettiğim gibi, ateşkes ancak Hizbullah’ın direnişi ve direniş ekseninin birliği sayesinde mümkün olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"ATEŞKESE İHTİYATLI YAKLAŞACAĞIZ"

Pakistan hükümeti ve ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'e teşekkür eden Kalibaf, "Bu ateşkese ihtiyatla yaklaşacağız ve zaferin tam olarak teyit edilmesine kadar birlik içinde kalmayı sürdüreceğiz.

Biz sözümüze sadığız." ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA LÜBNAN ANLAŞMAZLIĞI

İran ile ABD arasına 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşmasının arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İranlı yetkililer de ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamış ve ABD ile görüşmelerin Lübnan'da ateşkesin ilanına bağlı olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.