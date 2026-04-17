Mescid-i Aksa'da cuma namazı: 75 bin kişiyle eda edildi

Filistin'de Müslümanlar, cuma namazını kılmak için İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Müslümanlar, İsrail'e ait kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi.

75 BİN MÜSLÜMAN NAMAZ KILDI

İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen 75 bin Müslüman, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İBADETE AÇILMIŞTI

İsrail yönetimi, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıları bahane göstererek "güvenlik gerekçesiyle toplu buluşmaları engelleme" amacıyla Mescid-i Aksa'yı kapatmıştı.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, İran ile ABD arasında yapılan geçici ateşkesin ardından 9 Nisan'da yeniden ibadete açılmış, 10 Nisan'da kılınan ilk cuma namazına 100 bin kişi katılmıştı.