Mescid-i Aksa'da cuma namazı: 75 bin kişiyle eda edildi

İsrail tarafından 42 gün boyunca ibadete kapalı tutulan Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli, cuma namazını eda etmek için bir araya geldi.
Filistin'de Müslümanlar, cuma namazını kılmak için İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Müslümanlar, İsrail'e ait kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi.
75 BİN MÜSLÜMAN NAMAZ KILDI
İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen 75 bin Müslüman, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA İBADETE AÇILMIŞTI
İsrail yönetimi, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıları bahane göstererek "güvenlik gerekçesiyle toplu buluşmaları engelleme" amacıyla Mescid-i Aksa'yı kapatmıştı.
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, İran ile ABD arasında yapılan geçici ateşkesin ardından 9 Nisan'da yeniden ibadete açılmış, 10 Nisan'da kılınan ilk cuma namazına 100 bin kişi katılmıştı.