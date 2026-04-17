Myanmar'da cunta yönetimi tüm idam cezalarını kaldırdı

Asya ülkesinde yeni dönem...

Myanmar’da Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, bugün yayımlanan genelgeyle ülkedeki tüm idam cezalarının müebbet hapis cezasına çevrildiğini duyurdu.

KESİN RAKAMLAR BİLİNMİYOR

Açıklamada, hangi mahkumların bu kapsama girdiğine dair detay verilmedi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2022 yılı itibarıyla ülkede, 130’dan fazla kişi idam cezasına çarptırılmıştı.

Ancak kapalı yargı sistemi nedeniyle kesin rakamların tespit edilmesi zor.

2021 DARBESİ SONRASI İDAMLAR GERİ DÖNMÜŞTÜ

Myanmar ordusu, 2021 Şubat ayında düzenlenen darbe ile yönetime el koymuş ve yıllar sonra yeniden idam cezalarını uygulamaya başlamıştı.

İnsan hakları örgütleri, idamların çoğunlukla darbeye karşı çıkan muhalifleri hedef aldığını belirtiyor.

Beş yıl boyunca ordu komutanı olarak görev yapan Min Aung Hlaing, geçen hafta yapılan düzenlemeyle sivil cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Demokrasi kuruluşları ise bu geçişi 'askeri yönetimin sivil kılıfa büründürülmesi' olarak değerlendiriyor.

GENİŞ AF KAPSAMINDA MAHKUMLAR SERBEST KALDI

Karar, Myanmar’da her yıl kutlanan Thingyan su festivali kapsamında ilan edilen genel af çerçevesinde duyuruldu.

Resmi açıklamaya göre; 4 bin 300’den fazla mahkumun serbest bırakılması planlanıyor, 179 yabancı uyruklu da tahliye edilecek, 40 yılın altındaki tüm cezalar altıda bir oranında indirilecek.

Daha önce Mayıs 2023’te 38 mahkumun idam cezası kaldırılmış ancak bu kapsamlı bir uygulama olmamıştı.

İÇ SAVAŞ VE TARTIŞMALI SEÇİM SÜRECİ

2021 darbesi, Myanmar’da hala süren bir iç savaşı tetikledi. Demokrasi yanlısı silahlı gruplar ve etnik azınlık orduları, askeri yönetime karşı mücadele yürütüyor.

Ocak ayında düzenlenen ve muhalefetin katılamadığı seçimler, ordu yanlısı partilerin zaferiyle sonuçlandı.

Min Aung Hlaing, beş yıllık görev süresi için cumhurbaşkanlığına getirildi.