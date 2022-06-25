İran: Müzakerelere yeniden başlamaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, Viyana nükleer müzakereleri kapsamında Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

İran'ın başkenti Tahran nükleer anlaşmasıyla ilgili toplantıya ev sahipliği yaptı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Joseph Borrell, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Borrell ile olumlu ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Abdullahiyan, İran'ın talepleri hakkında derinlemesine ve ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

"Müzakerelere yeniden başlamaya hazırız"

Abdullahiyan, "Borrell'e önümüzdeki günlerde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğumuzu belirttik. Umuyoruz ki bu sefer Amerikan tarafı, müzakerelere giden yolda ve anlaşmanın son noktasına varılmasında gerçekçi ve adil adımlar atacaktır." açıklamasında bulundu.

İran için önemli olanın 2015'te varılan anlaşmanın ekonomik faydası olduğunu belirten Abdullahiyan, "Bizim ekonomik çıkarımızı etkileyebilecek hiçbir konu hükumet tarafından kabul edilmeyecektir." dedi.

İranlı Bakan yeniden başlayacak olan müzakere sürecindeki sorunları ve anlaşmazlıkları aşmaya çalıştıklarını ifade etti.





Borrell: Müzakerelere devam ediyoruz

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Joseph Borrel de Tahran'a yaptığı ziyaretin temel hedefinin müzakerelerin önündeki çıkmazı aşmak ve gerilimi azaltmak olduğunu söyledi. Borrell, İran nükleer müzakereleri olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) müzakerelerini rayına oturtmak için yeni bir fırsat yaratmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Borrell, bu kararın Tahran ve Washington'da alındığını sözlerine ekledi.

"Bu çıkmazı kıracağız"

Borrell, "Ziyaretimden sonra Viyana görüşmeleri başlayacak ve ekibim orada olacak. Bu çıkmazı kıracağız. Üç aylığına durduruldu ancak bugün görüşmelere devam edilmeli." dedi.

Tahran'a dönüp İran-AB ilişkilerini tartışmaktan mutlu olacağını dile getiren Borrell, "Çünkü İran büyük bir pazar ve ekonomilerimiz birbirini tamamlayabilir." açıklamasında bulundu.