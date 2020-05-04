İran riyalden 4 sıfır attı

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, kararın ülkede enflasyona neden olacağı eleştirilerine tepki gösterdi.

ABD yaptırımları ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide zor günler geçiren İran, radikal bir karara imza attı.

İran Meclisi, ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini kabul etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Meclisi'nin söz konusu kararını duyurdu.

RİYALDEN 4 SIFIRI ATTILAR

Himmeti, açıklamasında, "Bu sabah Meclis'te yapılan oturumda Merkez Bankası tarafından sunulan, hükümetin ulusal para biriminden 4 sıfırın atılmasını ve tümenin para birimi olarak belirlenmesini öneren kanun teklifi kabul edildi." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONA NEDEN OLACAK" SÖYLEMLERİNE TEPKİ

Hükümetin atacağı gerekli adımların ardından riyalin yerini tümenin alacağını belirten Himmeti, riyalden 4 sıfırın atılmasının ülkede enflasyona neden olacağı eleştirilerini reddetti.

Merkez Bankası Başkanı Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu açıklamıştı.