İran Sağlık Bakanı endişeli: Son dakika golü yiyeceğiz

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinde halk ve yöneticilerden birçoğunun koronavirüs tehlikesini dikkate almadığını belirterek, "Böyle giderse son dakika golü yiyeceğiz" dedi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, "Malesef ülkemizde birçok kişi salgının sona erdiğini düşünüyor. İki gün önce Meşhed'e gittim. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, maske takılmıyordu. 3 aydır çabalıyoruz. Gördüğüm manzara çok üzücüydü. Ruhuma kırbaç yemiş gibi oldum." dedi.

Koronavirüsün yayılma hızına dikkat çeken Nemeki, "İnsanlarımız Kovid-19'un bittiğini düşünüyor ve çok kolay bir şekilde geri döneceğini hesap etmiyorlar. Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nemeki, bazı yöneticilerin kendisine tedbirlerin kaldırılması konusunda baskı yaptıklarını sözlerine ekledi.

CAN KAYBI 7 BİN 878 OLDU

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 878'e, vaka sayısı da 2 bin 979 artarak 154 bin 445'e ulaştı.