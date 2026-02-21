İran "Seyyad 3-G" isimli hava savunma füzesini, Hürmüz Boğazı'ndan test etti

ABD ile İran arasındaki kaşılıklı restleşmelerin sürdüğü bugünlerde İran cephesinden dikkat çekici bir test gerçekleştirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından 16 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren "Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol" tatbikatında "Seyyad 3-G" isimli hava savunma füzesi ilk kez test edildi.

150 KİLOMETRE MENZİLLİ

Ordu, karadan ateşlenen hava savunma sistemi Seyyad 3'ün gemi konuşlu versiyonu Seyyad 3-G'nin "Şehid Seyyad Şirazi" gemisinden ateşlendiği görüntüleri paylaştı.

Dikey atım özelliğine sahip 150 kilometre menzilli Seyyad 3-G'nin, "Şehid Süleymani" sınıfı gemiler için bölgesel hava savunma kalkanı oluşturma imkanı sağladığı belirtiliyor.

HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI KABİLİYETİ ARTIRIYOR

Bağımsız tespit ve angajman kabiliyetine sahip olduğu aktarılan bu sistemin, entegre komuta ve kontrol ağına bağlanabildiği ve gemilerin hava tehditlerine karşı kabiliyetini artırdığı kaydedildi.

İLK 2016'DA TEST EDİLMİŞTİ

İran yapımı "Seyyad 3" adlı uzun menzilli hava savunma füzelerinin (karadan) ilki 28 Aralık 2016'da test edilmişti.

120 kilometre menzile sahip "Seyyad 3", 6 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip.