İsrail, El Halil’de çocukların futbol sahasını yıkacak

İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Hirbet Um el-Hayr köyünde çocukların kullandığı futbol sahası için İsrail ordusu tarafından yıkım emri gönderildiği bildirildi. Köy sakinleri, sahanın çocuklar için “tek nefes alma alanı” olduğunu belirtiyor.

"KÖYDEKİ TEK OYUN ALANI"

Um el-Hayr Köy Konseyi Başkanı Halil el-Hezalin, köydeki tek çocuk futbol sahası için üç gün önce yıkım emri tebliğ edildiğini açıkladı.

Sahanın, köyde yaşayan çocukların spor yapabildiği ve sosyal etkinlikler düzenleyebildiği tek alan olduğunu dile getiren Hezalin, oyun alanının yeni kurulan bir yerleşim noktasına yaklaşık 10 metre mesafede bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde günde ortalama 70 çocuğun sahayı kullandığı ifade edilirken, alanın basit suni çimden oluştuğu ve herhangi bir altyapı unsuru içermediği kaydedildi.

HUKUKİ VE MEDYA GİRİŞİMİ

Köyün uzun süredir İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığını belirten Hezalin, yıkım kararının hukuki yollarla ve kamuoyu oluşturularak durdurulmaya çalışıldığını aktardı.

Çocuk futbol antrenörü Ahmed el-Hezalin de sahanın çocuklar için tek güvenli alan olduğunu belirterek, İsrail mahkemelerince arazinin tanınmasına rağmen sahanın kaldırılması yönünde baskı yapıldığını savundu.

"RUHSATSIZ YAPILAŞMA" BAHANESİ

Yıkım kararının, İsrail’in Batı Şeria’da ruhsatsız yapılaşma gerekçesiyle denetim ve uygulama yetkilerini genişletmeye yönelik adımlarıyla aynı döneme denk geldiği ifade ediliyor.

Filistinli yetkililerin verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da düzenlenen saldırılarda 1112 Filistinli yaşamını yitirirken, 11 bin 500 kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.