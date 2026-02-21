İsrail Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi: 10 ölü

İsrail, Orta Doğu ülkelerinin egemenliğini ihlal eden saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde üç farklı noktaya hava saldırısı düzenledi.

SALDIRIDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü çocuk olmak üzere 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

HİZBULLAH KOMUTA MERKEZLERİNİN HEDEF ALINDIĞI BELİRTİLDİ

İsrail ordusu konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu saldırının, İsrail’e ve ordusuna karşı terör saldırıları düzenlemek için kullanılan Hizbullah komuta merkezlerini hedef aldığı iddia edildi.