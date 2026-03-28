Hindistan'da yakıt krizi sürüyor: Uzun LPG kuyrukları oluştu

Savaş bütün dünyanı etkiliyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı yeni bir savaşı beraberinde getirirken İran misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapanması ve İran'ın tankerlere geçiş izni vermemesinin yanı sıra enerji tesislerine saldırılar nedeniyle dünya genelinde petrol arzı ciddi anlamda düştü.

DÜNYA GENELİNDE YAKIT KRİZİ

Tedarik zincirlerini sarsan bu gelişmeler birçok ülkede yakıt fiyatlarının artması neden oldu.

Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını Hürmüz üzerinden karşılayan bu ülkelerde üst üste akaryakıt zamları duyuruldu.

HİNDİSTAN DERİNDEN ETKİLENDİ

Bu ülkeler arasından en çok etkilenenler arasında Hindistan yer aldı.

1,4 milyarı aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan adeta dehşeti yaşıyor.

LPG İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

Son dönemde LPG fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, ev tipi tüp fiyatları yaklaşık 60 Hindistan Rupisi, ticari tüpler ise 100 Hindistan Rupisi’nin üzerinde zamlandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad kentinde vatandaşlar, bir gaz acentesinin önünde boş sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüplerini doldurmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

HİNDİSTAN EKONOMİSİ 'ÇİFTE KISKAÇTA'

Analistler, Hindistan'ın bu krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurguluyor.

Ülke, mutfak gazı (LPG) ihtiyacının yüzde 60'ını ithal ediyor ve bu ithalatın yüzde 90'ı Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyordu.

Boğaz'ın kapanmasıyla birlikte sadece akaryakıt değil, yemeklik gaz ve nakliye maliyetleri de katlanarak artmaya başladı.

'STOKÇULUK YAPMAYIN' ÇAĞRISI

Hindistan hükümeti, stratejik petrol rezervlerinin yaklaşık bir ay yetecek düzeyde olduğunu belirterek halka "panik yapmama" ve "stokçuluktan kaçınma" çağrısında bulundu.

Ancak bölgedeki çatışmaların durulmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın devam etmesi, dünyanın en kalabalık ülkesindeki enerji endişesini körüklemeye devam ediyor.