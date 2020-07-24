Suriye hava sahasında kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından İran'a ait yolcu uçağı taciz edildi.

İran’ın Mahan Air Havayolları’na ait Tahran-Beyrut seferini yapan yolcu uçağı Suriye hava sahasından geçmekteydi.

Suriye hava sahasından geçen yolcu uçağı kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından taciz edildi.





BEYRUT'A ACİL İNİŞ YAPTI

Taciz girişiminin ardından yolcu uçağı Lübnan’ın başkenti Beyrut’a acil iniş yaptı. Uçak, acil inişin ardından tekrardan başkent Tahran’a doğru yola çıktı. Uçakta yaralananlar olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada olayın en kısa zamanda açıklığa kavuşturulması ile ayrıntıları paylaşacaklarını belirterek, “BM Daimi temsilcimiz Mecit Takht Ravançi, BM Genel Sekreterine Tahran’a dönüş sırasında uçağın bir başka hadise ile karşılaşması durumunda ABD’yi bundan sorumlu tutacağımızı iletti” dedi.

İran'a ait yolcu uçağını taciz ettiler VİDEO









