İran’da ABD ve İsrail bağlantılı 138 kişi gözaltına alındı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılarda bir ay geride kaldı.

Saldırılara çeşitli şekillerde misillemede bulunan İran, ülke içindeki işbirlikçilere yönelik de operasyonlar düzenliyor.

İran güvenlik güçleri, ülke içindeki casusluk faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Huzistan eyaletinde gerçekleştirilen son operasyonda, ABD ve İsrail bağlantılı oldukları öne sürülen 138 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, şüphelilerin özellikle "Iran International" ve "Manoto" gibi muhalif medya kanallarıyla iş birliği yaptığını belirtti.

HASSAS MERKEZLERİ HEDEF ALDILAR

İran polisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin önceden plan yaparak hassas askeri ve sivil merkezlerle ilgili telefonla bilgi topladığı, fotoğraf ve video çekerek bu materyalleri ilgili medya ağlarına ilettikleri iddia edildi.

Yetkililer, operasyonların ülke içi güvenliği sağlamak ve yabancı güçlerin iç işleri üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla düzenlendiğini duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.