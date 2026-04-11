İran'dan ABD'ye müzakere ön koşulu: Lübnan'da ateşkes

Sağlanan ateşkes sonrası gözler Pakistan'daki ABD-İran görüşmelerine çevrilmişken, kritik bir gelişme yaşandı.

İran basınına göre Pakistan'daki İran müzakere heyeti, ABD’ye ön şart olarak sunulan ve ABD’nin de kabul ettiği yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor.

İRAN VARLIKLARI VE LÜBNAN ATEŞKESİ

Heyetin, "İran’ın varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan’da ateşkes sağlanması" konusunda sunduğu ön şartların henüz uygulanmadığı ve bu konuyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e ileteceği belirtilirken, müzakere kararının ise ABD’nin ön şartlar ile ilgili tutumuna bağlı olarak alınacağı kaydedildi.

ABD VE İRAN HEYETLERİ PAKİSTAN'DA

Öte yandan Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşecek olan müzakereler için İran’ın 71 kişilik heyeti gece yarısı kente ulaşırken, ABD heyetinin de bu sabah İslamabad’a indiği bildirildi.