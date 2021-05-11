İran'da cumhurbaşkanlığı için adaylık başvuruları başladı

Adaylık için eski Komutan Said Muhammed başvuruda bulundu. Anayasayı Koruyucular Konseyi, başvuruları karara bağlayacak.

İran, 18 Haziran'da düzenlenecek 13'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.

Seçimlerde aday olacak kişiler için başvurular bugün başladı, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

BAŞVURULAR İNCELENECEK

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahı'nın eski Komutanı Tuğgeneral Said Muhammed, başvurusunu yaptı.

Adaylık başvuruları, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından incelenecek ve karara bağlanacak.

RUHANİ'NİN REDDETTİĞİ KARAR

AKK, geçen hafta aldığı kararla, aday olmak isteyen kişiler için yeni şartlar getirmişti. Söz konusu kararda, cumhurbaşkanı adayının "40-75 yaşlarında, devlet kademesinde yönetici pozisyonlarda en az 4 yıllık tecrübeye sahip, en az yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş, asker ise en az tümgeneral rütbesine sahip olması" gibi şartları taşıması gerektiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise AKK'nin aldığı bu kararı dün reddetmiş ve İçişleri Bakanlığına "anayasadaki mevcut şartların uygulanması" talimatını vermişti.