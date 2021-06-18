İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı

13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemine devam edilirken, yurt dışında da seçim heyecanı yaşanıyor. Sonuçlar yarın öğle saatlerinde netleşmiş olacak.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran’da halk, cumhurbaşkanını seçiyor.

29 milyon 980 bin 38'i erkek, 29 milyon 330 bin 269'u kadın olmak üzere 59 milyon 310 bin 307 seçmen oy kullanabilecek.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 24.00'te sona erecek…

Ancak bu süre ihtiyaç duyulursa Seçim Merkezi’nin kararıyla birkaç saat daha uzatılabilecek.

Sonuçlar gece yarısından itibaren açıklanmaya başlayacak ve yarın öğleye kadar netleşmiş olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞAN İSİMLER

Adaylıkları onaylanan 7 isimden muhafazakar Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili ile reformist eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mihralizade seçim yarışından çekildi.

Buna göre muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti cumhurbaşkanlık için yarışıyor.

İLK TUR İÇİN 50+1 OY YETERLİ

İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve bir kişi en fazla 2 defa üst üste bu makama seçilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu nedenle aday olamadı.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve kazanan ülkenin 8'inci cumhurbaşkanı olacak.

YURT DIŞINDA OY KULLANAN İRANLILAR

Ülkede seçmenler 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin yanı sıra il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri ile İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için de oy kullanıyor.

Öte yandan yurt dışında da oy kullanma işlemi sürüyor.

İran vatandaşları, sabah saatlerinde ülkelerinde cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri ismi seçmek için kurulan sandıkların başına gitti.

İBRAHİM REİSİ'NİN KAZANMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Reformistlerin vetosu nedeniyle muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin seçimleri ilk turda kazanmasına ve 8. Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak halkın seçim sonrası için umutlu bir beklenti içinde olmadığı görülüyor.

Hollanda merkezli İranlılar Anket Grubu (GAMAAN) tarafından yapılan ankete katılan 19 yaş üstü 80 bin kişinin yaklaşık yüzde 75'i sandığa gitmeyeceklerini belirtirken, yüzde 18'i oy kullanacağını, yüzde 6'sı ise kararsız olduğunu ifade etti.

İranlı Öğrenciler Kamuoyu Yoklama Merkezi Anket Ajansının (ISPA) yaptığı kamuoyu yoklamasında ise sandığa gideceğini belirtenlerin oranı yüzde 38'de kaldı. Bunun 1979'dan bu yana seçimlere katılım noktasındaki en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

HAMANEY VE RUHANİ’DEN SEÇMENE UYARI

Seçimlere katılımın düşük olacağı ve halkın büyük bölümünün boykot eğiliminde olduğu yorumları yapıldığı için ülke lideri Ali Hamaney çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Ruhani de dün halka hitap ederek oy kullanılması çağrısında bulundu.

Hamaney ve Ruhani, "düşmanın seçimlere katılımın düşük olmasını istediğini" savunarak İran halkından "düşmanın oyunlarını boşa çıkarmalarını" istedi.

Ruhani'nin kazandığı 2017'deki 12. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde katılım yüzde 73, geçen yıl yapılan 11. Dönem Meclis Seçimlerinde ise yüzde 42,57 olarak gerçekleşmişti.