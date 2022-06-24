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    İran'da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı

    İran'ın Şiraz kentinde polis, kız ve erkeklerin karışık bir şekilde katıldığı kaykay etkinliğinde 5 kişiyi gözaltına aldı.
    • 24.06.2022 - 20:59
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 21:49
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    İran'da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı

    İran'ın Şiraz kentinde kız ve erkekli gruplar tarafından kaykay etkinliği düzenlendi.

    Etkinliğin ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, kaykay etkinliğine katılan kızların başörtülerinin olmaması da dikkat çekti.

    5 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre polis, olayın ardından kızlı-erkekli bir şekilde etkinliğe katılan ve başörtüsü olmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.

    İran devlet medyası, Şiraz'da cuma namazından sonra, Batı tarzı gençlerin toplanmalarına karşı bir miting düzenleneceğini bildirdi.

    İran'da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı VİDEO

    İran da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı #1

    İran da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı #2

    İran da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı #3


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