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- İran'da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı
İran'da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı
İran'ın Şiraz kentinde polis, kız ve erkeklerin karışık bir şekilde katıldığı kaykay etkinliğinde 5 kişiyi gözaltına aldı.
- 24.06.2022 - 20:59
- Güncelleme : 24.06.2022 - 21:49
İran'ın Şiraz kentinde kız ve erkekli gruplar tarafından kaykay etkinliği düzenlendi.
Etkinliğin ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, kaykay etkinliğine katılan kızların başörtülerinin olmaması da dikkat çekti.
5 kişi gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre polis, olayın ardından kızlı-erkekli bir şekilde etkinliğe katılan ve başörtüsü olmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.
İran devlet medyası, Şiraz'da cuma namazından sonra, Batı tarzı gençlerin toplanmalarına karşı bir miting düzenleneceğini bildirdi.
İran'da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı VİDEO