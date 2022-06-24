İran'ın Şiraz kentinde polis, kız ve erkeklerin karışık bir şekilde katıldığı kaykay etkinliğinde 5 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın Şiraz kentinde kız ve erkekli gruplar tarafından kaykay etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, kaykay etkinliğine katılan kızların başörtülerinin olmaması da dikkat çekti.

5 kişi gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre polis, olayın ardından kızlı-erkekli bir şekilde etkinliğe katılan ve başörtüsü olmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.

İran devlet medyası, Şiraz'da cuma namazından sonra, Batı tarzı gençlerin toplanmalarına karşı bir miting düzenleneceğini bildirdi.

İran'da düzenlenen kaykay etkinliğinde 5 gözaltı VİDEO