Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.
Bir deprem haberi de Hatay'dan geldi.
4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.10'da merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9.27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi