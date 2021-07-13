İran'da evliliği teşvik etmek için devlet onaylı flört uygulaması

Evlilerin sayısının artırılmasının hedeflendiği İran'da yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Boşanma oranının arttığı ve doğum oranının düştüğü İran'da radikal bir karara imza atıldı.

Ülkede kalıcı evlilikleri kolaylaştırmayı amaçlayan flört uygulaması tanıtıldı.

EVLİLİK İÇİN UYGULAMA

Uygulamanın adının, Farsça'da "arkadaş" anlamına gelen "Hamdan" olduğu kaydedildi.

Yapay zeka kullandığı belirtilen uygulama, "yalnızca kalıcı evlilik arayan bekarlar" ve "sadece bir eş bulmak isteyenler" için tasarlandı.

İran'da flört uygulamaları popüler ancak bundan sonra sadece Hamdan yasal olacak. Ülkedeki yasalar, evlilik dışı cinsel ilişkileri suç sayıyor.

"SAĞLIKLI AİLELER OLUŞTURACAK"

Hamdan'ın internet sitesindeki bilgilere göre, kullanıcılar, eş aramaya başlamadan önce kimliklerini doğrulamaları ve psikolojik bir testten geçmeleri gerekecek.

BBC'nin haberine göre, Hamdan'ı geliştiren Tebyan Kültür Enstitüsü Başkanı, uygulamanın aile değerlerinin "şeytan ve İran'ın düşmanları tarafından tehdit altında olduğu bir zamanda" sağlıklı aileler oluşturacağını savundu.

Ulusal Nüfus İdaresi Örgütü'nün istatistiklerine göre, İran'da 2020 Mart ve Aralık arasında 307 bin 300 evlilik ve 99 bin 600 boşanma kaydedildi.

NÜFUS YAŞLANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

2008'de her sekiz evlilikte bir boşanma görülüyordu. Bu arada İran'ın yıllık nüfus artışı 2020'de yüzde 1,29'a düştü.

İran nüfusunun yarısından fazlası 35 yaşın altında. Ancak Tahran yönetimi, önlem alınmazsa önümüzdeki 30 yıl içinde İran'ın dünyanın en yaşlı ülkelerinden biri olabileceği konusunda uyardı.

ÇİFTLERE MALİ TEŞVİK YASASI ONAY BEKLİYOR

İran Parlamentosu, mart ayında evliliğe ve ikiden fazla çocuğu olan çiftlere mali teşvikler sunmayı öngören yasa tasarısını onaylamıştı. Ancak Anayasa Koruma Konseyi tarafından henüz onaylanmış değil.

Geçen yıl yetkililer, devlet hastanelerinde aile planlaması hizmetlerini sınırlamaya başladı. Doğum kontrol hapları sadece sağlığı risk altında olabilecek kadınlara sunuluyor.