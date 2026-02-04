İran'da gerçekleşen protestolarda 6 bin 872 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın gözü İran'da...

İran'ın başkenti Tahran'da başlan protestolar, hızla ülke geneline yayıldı.

Ekonomik gerekçelerle başlayan protestolarda, ABD'nin de gözlerin çevirdiği İran'da, diğer yandan da hükümete destek gösterileri de düzenleniyor.

Ancak gösterilerin başladığı günden bu yana ise ölü sayısında da ciddi bir artış var.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde sokaklardaki hareketlilik ciddi şekilde azalırken, ölü sayısı yükseliyor.

HAYAT PAHALILIĞINA TEPKİ OLARAK BAŞLADI

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde ölenlerin sayısının 6 bin 872'ye yükseldiğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ARASINDA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR VAR

Hayatını kaybedenlerin 6 bin 443'ünün protestocu olduğu; 156'sının da 18 yaş altı olduğu belirtilen açıklamada, hükümetle bağlantılı güçlerden 214 kişi ile sivil ancak protestocu olmayan olarak sınıflandırılan 59 kişinin öldüğü belirtildi, 11 bin 280 vakanın ise hâlâ inceleme altında bulunduğu kaydedildi.

GÖZALTI SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

HRANA açıklamasına göre, protestolar sırasında yaralananların sayısı 11 bin 21'e, toplam gözaltı sayısı da 50 bin 553'e ulaştı.