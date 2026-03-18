İran’da Güney Pars doğalgaz sahasına füze saldırısı

İran’ın Buşehr eyaletinde, dünyanın en büyük doğalgaz sahası olarak bilinen Güney Pars tesislerine füze saldırısı düzenlendi.

Ülke resmi medyası, saldırının Asaluye kentine bağlı Güney Pars sahasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fazlarındaki depolama tankları ve tesis alanlarını hedef aldığını aktardı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR SONRASI TAHLİYE

Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamalar meydana gelirken, itfaiye ve acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Tesislerde görevli personelin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

GÜNEY PARS'IN STRATEJİK ÖNEMİ

Güney Pars, hem İran hem de Katar’ın tesislerini kapsayan dünyanın en büyük doğalgaz sahası olarak stratejik öneme sahip.

Saldırının bölge enerji güvenliği ve küresel gaz arzı üzerindeki etkileri ise önümüzdeki günlerde netleşecek.