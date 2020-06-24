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İran'da günlük koronavirüs ölümleri arttı
İran'da kornavirüs kaynaklı ölümler 11 Nisan’dan bu yana en üst seviyeye çıktı, son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 996’ya ulaştı.
- DHA
- 24.06.2020 - 14:12
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede son 24 saat içinde koronavirüsü salgını nedeniyle 133 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Lari, ülke genelinde son bir günde 2 bin 531 yeni vakanın tespit edildiğini ifade ederek, toplam vaka sayısının 212 bin 501’e yükseldiğini belirtti. Lari, 2 bin 869 hastanın durumunun ise ağır olduğunu belirtti.
CUMA NAMAZI KISITLAMASI DEVAM EDİYOR
İran'da camilerin ibadete açık olmasına rağmen cuma namazları sosyal mesafe kuralları nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Başkent Tahran'da bu hafta 3 ay aradan sonra cuma namazı yapılacağı belirtilmiş, ancak karar gözden geçirilerek kısıtlamanın devam ettiği ifade edilmişti.