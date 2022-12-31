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    İran’da hava kirliliği okulları tatil etti

    Tahran eyaletinde sürekli artan hava kirliliği nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
    • 31.12.2022 - 17:54
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    İran’da hava kirliliği okulları tatil etti

    İran’da her yıl kış aylarında daha da etkili olan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

    Tahran’ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

    "Tüm yaş grupları için tehlikeli"

    Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Tahran’da bugün hava kirliliğinin 167 mikrogram/metreküp ölçüldüğü ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu belirtildi.

    İran’da hava kirliliği okulları tatil etti #1

    Okullar tatil edildi

    Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi bugün yaptığı toplantıda, Tahran eyaletinin Damavand ve Firuzkuh kentleri dışındaki tüm kentlerde pazar ve pazartesi günleri üniversiteler ve tüm okulların tatil edilmesine ve eğitimin uzaktan devam edilmesine karar verildiği açıklandı.

    İHA'nın haberine göre, toplantıda alınan karar doğrultusunda eyalette gerçekleşecek tüm spor faaliyetlerinin de yasaklandığı aktarıldı.

    İran’da hava kirliliği okulları tatil etti #2


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