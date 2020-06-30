İran'da korona bilançosu 10 bin 817'ye yükseldi

Salgın nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından itibaren en yüksek seviyeye çıkarak, 167 olarak kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini açıkladı.

Salgın sebebiyle son 24 saatte ülke genelinde 167 kişinin yaşamını yitirdiği, bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğu söylendi.

VAKA SAYISI 227 BİNİ GEÇTİ

Lari, 2 bin 457 yeni vaka tespit edildiğini açıklayarak, böylece koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 817'ye, vaka sayısının da 227 bin 662'ye çıktığını belirtti.

Hastalardan 3 bin 49'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, tedavileri tamamlanan 188 bin 758 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 666 bin 587 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari; Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı, Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletleri "kırmızı bölge", İlam, Sistan-Beluçistan Loristan ve Gülistan ise riskli bölgeler olarak belirlendiğini söyledi.