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    İran’da korona salgınında son durum: 1 günde 174 ölüm

    Tedbirlerin gevşetildiği İran'da koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayılarında artış yaşanıyor.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 14:34
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    İran’da korona salgınında son durum: 1 günde 174 ölüm

     

    Çin'de başlayan koronavirüs salgınının bir sonraki durağı olan İran'da vaka ve ölüm sayıları tedbirlerin kısmen gevşetilmesiyle yeniden artışa geçti

    Ülkede korna nedeniyle bir günde 174 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 19 bin 162’ye yükseldi.

    1 GÜNDE 2 BİN 625 YENİ VAKA

    Yetkili makamlarca son 24 saatte 2 bin 625 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 336 bin 324’e ulaştığı açıklandı.

    İran’da korona salgınında son durum: 1 günde 174 ölüm #1

     

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