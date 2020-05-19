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- İran'da koronadan can kaybı 7 bin 119'a yükseldi
İran'da koronadan can kaybı 7 bin 119'a yükseldi
Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 62 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 124 bin 603'e ulaştı.
- AA
- 19.05.2020 - 13:06
İran'da koronavirüs salgını kaynaklı vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 62 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 119'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 111 artarak 124 bin 603'e ulaştığı bilgisini verdi.
173 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Cihanpur, 97 bin 173 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da koronavirüsün, ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.