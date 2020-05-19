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İran'da koronadan can kaybı 7 bin 119'a yükseldi

İran'da koronadan can kaybı 7 bin 119'a yükseldi

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 62 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 124 bin 603'e ulaştı.