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    İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 877 oldu

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 877'ye yükselirken, vaka sayısı 92 bin 584'e çıktı.
    • AA
    • 28.04.2020 - 12:51
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    İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 877 oldu

    Koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor.

    İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

    ÖLÜ SAYISI 5 BİN 877'E YÜKSELDİ

    Toplam ölü sayısının 5 bin 877'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1112 artarak 92 bin 584'e ulaştığını belirtti.

    Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 983'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 72 bin 439 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi.

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