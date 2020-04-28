İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 877 oldu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 877'ye yükselirken, vaka sayısı 92 bin 584'e çıktı.
- AA
- 28.04.2020 - 12:51
Koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
ÖLÜ SAYISI 5 BİN 877'E YÜKSELDİ
Toplam ölü sayısının 5 bin 877'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1112 artarak 92 bin 584'e ulaştığını belirtti.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 983'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 72 bin 439 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi.