İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 451 oldu

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 451 oldu

Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 451'e, vaka sayısı ise 137 bin 724'e yükseldi

Ölümcül koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 7 BİN 451'E YÜKSELDİ

Toplam ölü sayısının 7 bin 451'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 23 artarak 137 bin 724'e ulaştığını belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 107 bin 713 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Ülkede salgının en fazla Huzistan eyaletinde görüldüğünü dile getiren Cihanpur, son 24 saatte 5 eyalette 1'er ölüm vakası kaydedildiğini, 19 eyalette ise koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığını belirtti.

İRAN'DA KORONA TEDBİRLERİ HAFİFLETİLİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri bugün ziyarete açıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, salgın tedbirleri kapsamında 70 gün önce kapanan türbelerin kapıları ziyaretçilerine açıldı.

Ülke genelinde en çok ziyaret edilen, Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri sabah saatlerinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Öte yandan, yarın yüksek riskli olarak nitelenen restoranlar, marketler, lokantalar, sauna ve masaj salonları, ziyafet salonları, kafeler, çay bahçeleri sağlık protokollerine uymaları kaydıyla açılacak.