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- İran'da Mahsa Emini'nin ardından başlayan gösteriler şiddetlendi
İran'da Mahsa Emini'nin ardından başlayan gösteriler şiddetlendi
- Haber Merkezi
- 22.09.2022 - 12:12
- Güncelleme : 22.09.2022 - 12:22
İran'da Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan protesto gösterileri, tırmanarak devam ediyor.
Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Emini, İran halkını sokaklara döktü.
İran'da güvenlik güçleri hedefte
Güvenlik güçleri, öfkeli kalabalıkları dağıtmaya çalışsa da zaman zaman başarılı olamadı.
Göstericiler, karşı karşıya geldiği polislerden bazılarını darbetti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olayların ulaştığı boyut gözler önüne serildi.
İran'da Mahsa Emini'nin ardından başlayan gösteriler şiddetlendi ViDEO
Polis aracını devirdiler
Emini'nin ölümüne tepki gösterenler, polis araçlarını hedef aldı. Protestocuların, araçlardan birini devirdiği anlar kaydedildi.
Ayrıca polis arabalarının üzerine çıkan eylemcilerin ağır hasar verme çabası da dikkat çekti.
İran'da sular durulmuyor
AA'nın aktardığına göre, daha önce Tahran'ın kuzeybatısındaki Kazvin eyaletinde düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, ülke liderlerinin aleyhinde sloganlar attı.
Polis ve rejim yanlısı Besic üyeleri, cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıtmaya çalıştı.
Mahsa Emini'nin ölümü infiale yol açtı
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.