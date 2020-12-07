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İran'da meydana gelen selde, 7 kişi öldü

İran'da meydana gelen selde, 7 kişi öldü

İran’ın Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.