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- İran'da meydana gelen selde, 7 kişi öldü
İran'da meydana gelen selde, 7 kişi öldü
İran’ın Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 07.12.2020 - 06:49
- Güncelleme : 07.12.2020 - 06:53
İran’ın güneyinde yer alan Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar yerel basına yaptığı açıklamada, Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde yaşanan sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Neccar, selin Buşehr ve Fars eyaletlerinde ağır maddi hasara neden olduğunu belirterek, “Fars eyaletinde 2 ve Hürmüzgan eyaletinde 5 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. Selin etkili olduğu bölgelerde yardım çalışmaları devam ediyor” dedi.
İran'da meydana gelen selde, 7 kişi öldü İZLE