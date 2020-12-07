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    İran'da meydana gelen selde, 7 kişi öldü

    İran’ın Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.12.2020 - 06:49
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 06:53
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    İran'da meydana gelen selde, 7 kişi öldü

    İran’ın güneyinde yer alan Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi.

    7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İran Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar yerel basına yaptığı açıklamada, Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde yaşanan sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Neccar, selin Buşehr ve Fars eyaletlerinde ağır maddi hasara neden olduğunu belirterek, “Fars eyaletinde 2 ve Hürmüzgan eyaletinde 5 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. Selin etkili olduğu bölgelerde yardım çalışmaları devam ediyor” dedi.

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