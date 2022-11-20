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- İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı
İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı
- Haber Merkezi
- 20.11.2022 - 13:10
İran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı.
Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösteriler giderek arttı ve tüm ülkeye yayıldı.
Emini'nin ölümü rejime yönelik eylemleri başlattı
Özellikle kadınların öne çıktığı eylemlere erkekler de destek verdi. Kadınlar tepkilerini saçlarını keserek gösterirken, protestolar gün geçtikçe yeni boyut kazandı.
Çok sayıda insanın öldüğü eylemler sürerken, rejime karşı ayaklanmalar başladı.
Mollalara ait medreseleri ateşe verdiler
Göstericiler İran'da mollara ait medreseleri yakmaya başladı. Kameralara yansıya görüntülerde göstereciler ellerindeki yanıcı maddelerle medreseleri ateşe verip olay yerinden kaçtıkları görüldü.
İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı
Sarık düşürme akımı başlamıştı
Daha öncede göstericiler akım haline gelen mollaların sarıklarını düşürme eylemi yapıyorlardı.
Mollalar ise ses çıkarmadan yere düşürülen sarıklarını almadan yürüyüp gitmeyi tercih ediyordu.
Katı cezalar verilmesi talep ediliyor
Gösteriler sürerken İranlı milletvekilleri ise tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulundu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu kötülüklere son verilecek ve İran daha güçlü şekilde yoluna devam edecek." dedi.