Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan gösteriler farklı bir boyuta ulaştı. ülke geneline yayılan ayaklanmalarda mollaların eğitim aldığı medreseler yakılmaya başlandı.

İran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı.

Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösteriler giderek arttı ve tüm ülkeye yayıldı.

Emini'nin ölümü rejime yönelik eylemleri başlattı

Özellikle kadınların öne çıktığı eylemlere erkekler de destek verdi. Kadınlar tepkilerini saçlarını keserek gösterirken, protestolar gün geçtikçe yeni boyut kazandı.

Çok sayıda insanın öldüğü eylemler sürerken, rejime karşı ayaklanmalar başladı.

Mollalara ait medreseleri ateşe verdiler

Göstericiler İran'da mollara ait medreseleri yakmaya başladı. Kameralara yansıya görüntülerde göstereciler ellerindeki yanıcı maddelerle medreseleri ateşe verip olay yerinden kaçtıkları görüldü.

İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı

Sarık düşürme akımı başlamıştı

Daha öncede göstericiler akım haline gelen mollaların sarıklarını düşürme eylemi yapıyorlardı.

Mollalar ise ses çıkarmadan yere düşürülen sarıklarını almadan yürüyüp gitmeyi tercih ediyordu.

Katı cezalar verilmesi talep ediliyor

Gösteriler sürerken İranlı milletvekilleri ise tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu kötülüklere son verilecek ve İran daha güçlü şekilde yoluna devam edecek." dedi.







