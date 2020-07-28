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    İran’da park halindeki araçlar alev alev yandı

    Ağır vasıtaların park edildiği otoparkta çıkan yangında, içi yakıt dolu en az 8 araç kullanılmaz hale geldi.
    • DHA
    • 28.07.2020 - 13:35
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 13:35
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    İran’da park halindeki araçlar alev alev yandı

    İran’ın Kirmanşah kentinde ağır vasıtaların park edildiği bir otoparkta bir yakıt tankerinde yangın çıktı.

    Alevler, yandaki diğer araçlara da sıçradı.

    GÖKYÜZÜ SİYAHA BÜRÜNDÜ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, siyah dumanlar bölgenin üstünü kapladı.

    İran’da park halindeki araçlar alev alev yandı ViDEO

    TANKERDE YANGIN ÇIKTI, DİĞER ARAÇLARA DA SIÇRADI

    Park halindeki diğer araçlar bölgeden uzaklaştırılırken, Kirmanşah Kaymakamı Fazlullah Rencber, yangının önce bir tankerde çıktığını daha sonra diğer araçlara yayıldığını söyledi.

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    4 KİŞİ YARALANDI, 8 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yetkili, ilk tespitlere göre yangının, otoparktaki ağır araçlardan birinin motoru tamir edilirken çıktığını aktardı. Can kaybının olmadığı olayda,  en az dört kişin yaralandığı, 8 aracın da kullanılmaz hale geldiğini belirtildi.

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