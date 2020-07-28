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- İran’da park halindeki araçlar alev alev yandı
İran’da park halindeki araçlar alev alev yandı
Ağır vasıtaların park edildiği otoparkta çıkan yangında, içi yakıt dolu en az 8 araç kullanılmaz hale geldi.
- DHA
- 28.07.2020 - 13:35
- Güncelleme : 28.07.2020 - 13:35
İran’ın Kirmanşah kentinde ağır vasıtaların park edildiği bir otoparkta bir yakıt tankerinde yangın çıktı.
Alevler, yandaki diğer araçlara da sıçradı.
GÖKYÜZÜ SİYAHA BÜRÜNDÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, siyah dumanlar bölgenin üstünü kapladı.
İran’da park halindeki araçlar alev alev yandı ViDEO
TANKERDE YANGIN ÇIKTI, DİĞER ARAÇLARA DA SIÇRADI
Park halindeki diğer araçlar bölgeden uzaklaştırılırken, Kirmanşah Kaymakamı Fazlullah Rencber, yangının önce bir tankerde çıktığını daha sonra diğer araçlara yayıldığını söyledi.
4 KİŞİ YARALANDI, 8 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yetkili, ilk tespitlere göre yangının, otoparktaki ağır araçlardan birinin motoru tamir edilirken çıktığını aktardı. Can kaybının olmadığı olayda, en az dört kişin yaralandığı, 8 aracın da kullanılmaz hale geldiğini belirtildi.