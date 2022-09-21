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    İran'da protestolar devam ediyor: İnternet kesilebilir

    Başörtüsünü kurallara göre takmadığı belirlenerek gözaltına alınan genç kızın vefatı sonrası protestolar devam ederken, güvenlik sorunları nedeniyle internetin kesilebileceği aktarıldı.
    • 21.09.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 12:48
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    İran'da protestolar devam ediyor: İnternet kesilebilir

    İran'da gerginlik devam ediyor...

    22 yaşındaki Mahsa Emini, 13 Eylül Salı günü Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül'de hayatını kaybetmesiyle başlayan olayda bir yeni gelişme daha yaşandı.

    "İnternet kısıtlamalarına karar verilebilir"

    Emini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, İran Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojisi Bakanı Issa Zarepour, İran'da internet erişiminin kesintiye uğrayabileceğini söyleyerek, "Güvenlik sorunları ve şu anda ülkede devam eden protestolar nedeniyle, internet kısıtlamalarına karar verilebilir ve uygulanabilir." dedi.

    "Batılı güçlerin aldatmacasına düşmeyin"

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise bugün katıldığı İran-Irak Savaşı anma etkinliğinde, İranlılara Batılı güçlerin aldatmacasına düşmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi ve olayın ardından ülkede devam eden protestolara ilişkin ise açıklama yapmadı.

    İran da protestolar devam ediyor: İnternet kesilebilir #1

    İran da protestolar devam ediyor: İnternet kesilebilir #2


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