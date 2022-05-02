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    İran'da sahte içki 5 can aldı

    Zehirlenen 48 kişiden 5'i yaşamını yitirdi. 11 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
    • 02.05.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 17:17
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    İran'da sahte içki 5 can aldı

    Sahte alkol nedeniyle İran'da can kayıpları yaşandı.

    Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 48 kişi, sahte içkiden kaynaklanan alkol zehirlenmesi yaşadı.

    5 kişi öldü, 11 kişinin durumu ağır

    Hürmüzgan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Nevruziyan, bu kişilerin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.

    AA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılanlardan 5'inin hayatını kaybettiğini aktaran Nevruziyan, durumu ağır olan 11 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığını, 3 kişide ciddi görme kaybı olduğunu belirtti.

    Gözaltılar var

    Öte yandan Bender Abbas kenti Emniyet Müdürü Timur Devletyari, kentte alkol zehirlenmelerine yol açan sahte içki dağıtımını yapan kişilerin tespit edildiğini ve şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    İran da sahte içki 5 can aldı #1


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