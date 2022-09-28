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    İran'da şiddete karışanların en ağır şekilde cezalandırılması isteniyor

    Başsavcı Muntazeri, aleyhinde yeterli delil olanlarla ilgili talebini dile getirdi.
    • 28.09.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:52
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    İran'da şiddete karışanların en ağır şekilde cezalandırılması isteniyor

    İran'da güvenlik güçleri, Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan şiddetli protestoları durdurmanın yollarını arıyor.

    Çıkan çatışmalarda onlarca can kaybı yaşanırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

    "Şiddet olaylarına karışanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı"

    İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, şiddet olaylarına karışanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

    İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Başsavcı Muntazeri, protestolarda gözaltına alınan kişilerle ilgili ülke genelindeki devrim ve genel savcılıklara genelge gönderdi.

    Başsavcı, talebini açıkladı

    Sabıka kaydı, aleyhinde şiddet olaylarına karıştığına dair tanık, istihbarat veya güvenlik güçlerinin raporu ve suç işlediğine dair ikna edici delil bulunmayanların serbest bırakılması gerektiğini belirten Muntazeri, aleyhinde yeterli delil olan kişilerin duruşma tarihine kadar tutuklu kalmasını ve mahkemelerde de indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

    İran'da patlak veren olaylar

    Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

    Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

    İran da şiddete karışanların en ağır şekilde cezalandırılması isteniyor #1

    Gözaltına alınanların sayısı

    AA'nın aktardığına göre, olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlattı.

    Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişi gözaltına alındı.

    Toplam gözaltı sayısının 2 bini bulduğu tahmin ediliyor.


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