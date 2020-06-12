Dolar
6.8259
-0.1973%
Euro
7.7298
-0.0168%
Altın
1734.1
0.3768%
Borsa
109208.13
0.0482%
G. Altın
379.776
-0.0647%
Bitcoin
64608.45
0.09%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    İran'da son 24 saatte koronadan 75 kişi daha öldü

    İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 659'a yükseldi.
    • AA
    • 12.06.2020 - 12:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İran'da son 24 saatte koronadan 75 kişi daha öldü

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 369 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

    Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 659'a, vaka sayısının da 182 bin 545'e çıktığını aktardı.

    144 BİN KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

    Hastalardan 2 bin 739'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 144 bin 649 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

    Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 196 bin 947 olduğu bilgisini paylaştı.

     

    Görüş Bildir